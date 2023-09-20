Автомобилист влетел в упавшее перед ним дерево и погиб в Ленобласти

Смертельная авария произошла недалеко от Гатчины. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку после смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти. ДТП произошло 20 сентября около 11 часов на подъезде к Гатчине. 40-летний водитель на «Тойоте» не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Машина влетела в упавшее перед ней дерево. Мужчина, который был за рулем иномарки, скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившего. Специалисты выяснят, почему мужчина не заметил препятствие. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Девочка в состоянии средней степени тяжести попала в больницу.