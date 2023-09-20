Налог на имущество торговых объектов в Ленобласти хотят снизить до 1,5%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЗакСе Ленобласти прошло заседание постоянной комиссии по бюджету и налогам. Там депутатам представили проект закона, снижающий налоговую ставку до 1,5 процента на имущество торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблкомимущества.

– К сентябрю 2023 года ставка составляет два процента. Но, по многочисленным обращениям собственников торговых точек, налог, который повысился после проведенной кадастровой оценки, решили снизить, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Так в регионе хотят поддержать предпринимателей, а также избежать резкого увеличения тарифной нагрузки в условиях санкций. Члены комиссии проголосовали за принятие законопроекта уже в первом чтении. Если его поддержат и другие депутаты, то новая пошлина начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ранее глава финкомитета ЗакСа Четырбок рассказал о повышении тарифов на проезд и капремонт в 2024 году в Петербурге.