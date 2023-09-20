СКА Петербурга обыграл «Северсталь» после пяти поражений подряд. Фото: Олег ЗОЛОТО

СКА Петербурга наконец-то прервал череду поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В последней игре, прошедшей 20 сентября, спортсмены обыграли череповецкую команду «Северсталь» со счетом 4:1. Встреча прошла в Северной столице.

– Счет открыли хоккеисты СКА: на седьмой минуте шайбу забил Владимир Алистров. Затем в борьбу вступил и противник, принеся команде единственное очко. Оставшуюся игру держал Валентин Зыков, – говорится в турнирной таблице.

Нападающий под 90-м номером дважды попал в ворота соперника – на 38-й и 52-й минутах. Еще один балл принес СКА Александр Никишин.

Напомним, днем ранее главный тренер команды Роман Ротенберг сменил капитана команды. Вместо Марата Хайруллина он назначил Александра Кадейкина. Клуб из Петербурга поднялся на одну позицию вверх и занял девятое место. Следующая игра у команды состоится 23 сентября против хабаровского «Амура».