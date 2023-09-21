Низовского сняли с поста главы администрации Всеволожского района Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Андрея Низовского 20 сентября сняли с должности главы администрации Всеволожского района Ленобласти. Ситуацию с его отставкой прокомментировал губернатор региона Александр Дрозденко. Как пишет «Online47», он подчеркнул, что на сегодняшний день в районе работает крепкая и профессиональная команда.

– Считаю, что непродолжительное отсутствие председателя администрации никак не повлияет на работу и исполнение обязательств власти. Уверен, что планы по развитию района продолжат реализовываться, – цитирует губернатора Дрозденко издание.

Глава Ленобласти также подчеркнул, что совсем скоро на смену Андрею Низовскому найдут нового руководителя администрации. Его кандидатуру в ближайшее время определят на конкурсе. Проходить выборы будут в полном соответствии со всеми процедурными требованиями.

Ранее spb.kp.ru писала, что директора НИИ вакцин и сывороток Петербурга Трухина уволили после проверки.