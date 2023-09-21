Машины и провода пострадали от упавших деревьев в Петербурге и Ленобласти

Упавшее из-за ветра дерево повредило провода в Выборге. Фото: соцсети

Мощный ветер, который наблюдался в Петербурге и Ленобласти 20 сентября, оставил свой след в виде помятых машин и поврежденных проводов. А виной этому упавшие деревья, которые сломались под натиском стихии. Фотографиями последствий делятся очевидцы в соцсетях.

Так, в Петербурге на улице Симонова из-за ветра на припаркованную машину упал забор. А на Театральной площади девушка пострадала из-за повалившегося на нее дорожного знака.

Не повезло и автомобилям, стоящим на парковке во дворе дома на улице Васенко в Павловске. Там стихия обрушила дерево на четыре машины. Похожая ситуация наблюдалась в деревне Васкелово и СНТ «Лопастное». А в Тосненском районе дорожный знак помял Suzuki. Еще одно дерево упало в Выборге СНТ «Радуга» прямо на провода, а во дворе одного из домов по улице Большая Каменная - на паковку.

Дерево упало на паковку в Ленобласти. Фото: соцсети

Не обошлось и без жертв. В Гатчинском районе водитель влетел в упавшее перед ним дерево и погиб на месте.

- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.