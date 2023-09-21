Ночь 21 сентября в Петербурге стала самой теплой за все годы наблюдений

Ночь 21 сентября в Петербурге стала самой теплой за весь ряд наблюдений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в ближайшие дни ожидается ряд температурных рекордов. Но погода начала удивлять уже сейчас. Так, ночь 21 сентября стала самой теплой для этой даты за все годы наблюдений. Минимальная температура составила +16,1 градуса. Прошлый рекорд зафиксировали пять лет назад, в 2018 году, когда столбик термометра показал +15,4 градуса. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- В предстоящие дни надо приготовиться к множеству рекордов температуры в Петербурге. Будут перекрыты не только дневные экстремумы температуры отдельных дней, но и ночные, - отметил синоптик.

Пока в регионе продолжает властвовать теплый воздух. Но с 24 сентября в Северной столице станет прохладнее. Но, несмотря на это, ночь на воскресенье тоже может стать одной из самых теплых.