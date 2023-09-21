Мумию мужчины в ковре нашли в деревне в Ленобласти

Труп мужчины с ножевыми ранениями, завернутый в ковер, нашли в деревне в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заваленную камнями мумию мужчины нашли днем 20 сентября у дома 23 по Большой улице в деревне Парицы в Ленобласти. Он пропал в марте этого года после застолья с одним из приятелей. Как оказалось, 51-летние мужчины поссорились, и один из них напал на второго с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В конце марта в квартире доме 19 по Западной улице в деревне Малые Колпаны после совместной трапезы произошел конфликт между двумя 51-летними местными жителями. Один из участников спора нанес другому не менее пяти ударов ножом. Тот от полученных травм скончался, - уточнили в ведомстве.

После случившегося злоумышленник завернул труп в ковер и «похоронил» его под камнями в лесополосе через дорогу от дома, где все произошло. Кстати, правоохранители в день обнаружения тела вышли на след предполагаемого убийцы. Его задержали.