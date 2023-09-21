Подростки устроили стрельбу на детской площадке в Петербурге

Полиция проверяет инцидент со стрельбой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге группа детей открыла стрельбу на детской площадке. Все происходило около семи часов вечера 20 сентября. Нестандартное обращение поступило сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в четверг пишет «Мойка 78».

- К полицейским обратились местные жители с сообщением о том, что во дворе на детской площадке шесть-семь человек в возрасте 13-14 лет открыли стрельбу из пневматического пистолета, - сообщает издание.

О пострадавших из-за стрельбы пока нет подтвержденной информации. Однако по некоторым данным, 14-летняя девочка получила ранение: кто-то из ребят выстрелил в нее. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Ленобласти девятилетний мальчик попал в больницу после катаний на горке. Ребенок расшиб голову, когда споткнулся. Но полицейские все равно проводят проверку.