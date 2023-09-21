Хреномол застрелил собутыльника в Ленобласти

Хреномола задержали в Ленобласти по подозрению в убийстве собутыльника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Звуки выстрела напугали жительницу дома на улице Советских Воинов в поселке Кобринское в Ленобласти вечером 20 сентября. Женщина позвонила в полицию. Когда правоохранители приехали на место, то обнаружили труп 34-летнего местного жителя. Как оказалось, его застрелил 44-летний мужчина, который работает хреномолом на одном из предприятий по заготовке овощных консервов. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Правоохранители выяснили, что во время внезапно возникшего конфликта после совместного распития алкоголя хозяин квартиры из ружья ИЖ-16 1956 года выпуска несколько раз выстрелил в спину гостю, - уточнил источник.

Подозреваемого задержали. Известно, что в 2010 году он уже был судим за убийство. Тогда ему дали 10 лет, но в 2019 году выпустили условно-досрочно. Теперь его вновь ждет срок.