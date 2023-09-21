ЗДС объявило конкурс на подготовку к строительству ШМСД на обоих берегах Невы

В Петербурге начали готовиться ко второму этапу строительства ШМСД через Неву. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начали готовиться к новому этапу строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Речь идет об участке от Союзного до Витебского проспекта, который пролегает через Неву. Именно здесь должны соорудить новый разводной мост. Конкурс на подготовку территории для строительства ШМСД объявило АО «ЗСД». Согласно данным с госзакупок, начальная стоимость составляет 230,9 млн рублей.

- Основной целью выполнения работ является переустройство существующих инженерных сетей в рамках подготовки территории для строительства ШМСД на участке от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом, - уточняется в документе.

В проектной документации указывается, что подрядчику будет необходимо переустроить канализационные и водопроводные сети на всей протяженности дороги, а также выполнить демонтаж существующих инженерных сетей. После данных работ провести благоустройство территории. И на все это дается времени до конца марта 2025 года.