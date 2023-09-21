Вячеслав Быков назвал неэтичным сравнение победы СКА с прорывом блокады Ленинграда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Общественность не оценила высказывание тренера СКА Романа Ротенберга. Ранее он сравнил победу хоккейного клуба над череповецкой «Северсталью» с «прорывом блокады Ленинграда». Наставника команды из Петербурга раскритиковал Вячеслав Быков. об этом пишет РИА Новости.

– Да, хоккей – спорт эмоциональный. Но такие вещи попросту нельзя и невозможно сравнивать. Если меньше выражать эмоций и говорить слов, однозначно будет больше побед. Есть вещи, которые нельзя и невозможно ставить в один ряд. То, что сказал Роман Ротенберг – это просто неэтично, – цитирует издание бывшего тренера сборной России Быкова.

Напомним, в матче, прошедшем 20 числа, СКА наконец-то одержал первую победу. Череповецкую команду спортсмены из Петербурга разбили со счетом 4:1. Следующая встреча СКА пройдет 23 сентября в гостях у хабаровского «Амура».