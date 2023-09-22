Дорожный знак упал на автомобиль на Садовой улице в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Череда падающих и летающих временных дорожных знаков продолжается в Петербурге. Так, днем 21 сентября конструкция рухнула от сильных порывов ветра прямо на стоящий на светофоре автомобиль. Фото с места происшествия, случившегося на пересечении Лермонтовского проспекта и Садовой улицы, появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Временный знак просто, вот и упал, – иронизирует читатели сообщества в комментариях к публикации.

Но водителю, предположительно, синей «Хонды», оказавшемуся не в то время не в том месте, кажется, не до смеха. Особых повреждений на фотографиях с пострадавшей иномаркой нет. А что скрывает под собой прилегшая отдохнуть на автомобиле конструкция, пока что неизвестно.

Ранее spb.kp.ru рассказывала, что дорожный знак упал на голову петербурженке на Театральной площади из-за ветра.