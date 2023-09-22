Суд Петербурга наложил запрет на капремонт набережной реки Мойки

На капитальный ремонт набережной реки Мойки в Петербурге наложили запрет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил запрет на капитальный ремонт набережной реки Мойки ниже Матвеева моста на левом берегу. Судебное разбирательство началось из-за компании «Возрождение», которая участвовала в аукционе на данные работы. Ее представители просили признать торги по поиску подрядчика незаконным. Там посчитали, что включать в контракт требование о наличии опыта работ по сохранению объектов культурного наследия и не учитывать опыт работы по строительству и реконструкции дороги - необоснованно и неправомерно. Отметим, что заказчиком выступал «Мостотрест». Стоимость контракта составила 1,9 млрд рублей. Выиграла аукцион компания «ПСБ «Жилстрой».

- Суд решил, что основную часть работ составляет реконструкция и капитальный ремонт дороги. Следовательно, включать в условие контракта требование о наличии опыта работ по сохранению объектов культурного наследия не соответствует объекту закупки, - говорится в материалах суда.

Суд пришел к выводу, что такое решение заказчика привело к снижению эффективности закупки и ограничило конкуренцию среди участников. Поэтому права компании «Возрождение» были нарушены. В связи со всем этим контракт, который заключили с «ПСБ «Жилстрой», признали недействительным.