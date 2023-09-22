Температура в Петербурге 22 сентября побила рекорд 87-летней давности

Температура в Петербурге 22 сентября побила рекорд 1936 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Довольно теплое начало осени выдалось в Петербурге. Из-за этого сентябрь 2023 года начал бить температурные рекорды. Например, две ночи подряд, 21 и 22 сентября стали самыми теплыми за все годы наблюдений. А сейчас еще и день 22 сентября стал самым жарким для этой даты в Северной столице за последние 87 лет. К часу дня на городской метеостанции зафиксировали температуру в +22 градуса. Об этом ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале.

- В Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 22 сентября. Прежнее значение, наблюдавшееся в далеком 1936 году, уже превышено на 0,1 градуса, - уточнил синоптик.

При этом день еще не закончился, а значит температура воздуха еще может подняться. Точное значение нового рекорда станет известно только вечером, когда снимут показатели с максимального термометра.