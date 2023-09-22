Сотрудник ГИБДД пострадал в ДТП на Индустриальном проспекте Петербурга. Фото: скриншот видео

Жесткое ДТП произошло на Индустриальном проспекте Петербурга вечером 21 сентября. Так, около заправки в Красногвардейском районе города «Шкода» на полном ходу влетел в машину ГИБДД. Из-за этого пострадал находящийся там инспектор. Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– У сотрудника правоохранительных органов разбита голова, – сообщил автор публикации в социальной сети.

Иномарка прилетела в багажник патрульного автомобиля. Сам пострадавший инспектор вышел из машины и расположился неподалеку от нее. К нему быстро подошли очевидцы происшествия для того, чтобы помочь. В каком состоянии находится водитель «Шкоды», пока что неизвестно. Других служб на прикрепленном к публикации видео не заметно.

Ранее spb.kp.ru писала, что массовая авария с машиной ДПС произошла на Лесном проспекте в Петербурге.