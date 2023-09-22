Самокатчик попал в больницу после ДТП на Кузьминском шоссе в Пушкине. Фото: ДТП и ЧП

Конец рабочей недели 21 сентября не обошелся без ДТП. Так, на Кузьминском шоссе в городе Пушкине под колесами иномарки попал водитель электросамоката. Парню потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Самокатчик на полном ходу влетел в выезжающую из-за поворота машину, – уточнили свидетели происшествия в публикации.

На фото с места происшествия видно, что к пострадавшему в аварии пилоту двухколесного транспорта приехала скорая помощь. Как уточнили очевидцы жесткого ДТП, самокатчика увезли в реанимацию. О состоянии владельца иномарки ничего не известно. Сам черный автомобиль также остался без видимых повреждений. Кто именно спровоцировал столкновение, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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