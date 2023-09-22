Посторонним въезд запрещен: ЗакС Петербурга просит Мишустина закрыть тротуар для самокатчиков и сделать возрастной ценз 18+

Для нарушителей правил езды на самокатах планируют поднять штраф. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что ни день – то авария с самокатчиками. Вопрос об арендованных средствах передвижения остается актуальным в Петербурге. Буквально 21 сентября трое подростков на электросамокатах сбили пенсионерку. Женщина получила смертельные травмы. Глава СК России Александр Бастрыкин уже потребовал доклад.

Нередко пострадавшими в авариях становятся маленькие дети. 20 сентября 10-летняя девочка попала под колеса машины, потому что переезжала дорогу на самокате и не слезла с него. 18 сентября на проспекте Малоохтинского проспекта самокатчик попал под самосвал, который насмерть раздавил его. А причина такая же – парень летел по дороге и не слез со своего транспорта, а водитель не успел сориентироваться при повороте.

Из-за ежедневных происшествий власти Петербурга решили писать письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину.

- Комиссия по транспорту и транспортной инфраструктуре в Законодательном Собрании Петербурга будет готовить письмо премьер-министру. Там будет несколько требований. Одно из них – запретить кататься на самокатах по тротуарам. Кроме этого, запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах по дорогам, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда 92.0» FM автоэксперт Дмитрий Попов.

И это не весь ряд предполагаемых ограничений. Дмитрий Попов высказал идею о том, чтобы допускать самокатчиков на дорогу только при наличии у них водительского удостоверения.

Чиновники предлагают поручить контроль за соблюдением правил сотрудникам ГИБДД. А перед этим необходимо повысить штрафы нарушителям, так они не только будут внимательнее, но и станут наиболее интересными для инспекторов.

- Сейчас штрафы за нарушения очень низкие. А нужно, чтобы люди боялись нарушать правила. Поэтому наказание нужно ужесточить. Например, за то, что они не спешиваются с самокатов, когда переходят дорогу – штраф 3000 рублей. А за езду в пьяном состоянии – 10 или даже 15 тысяч рублей, - сказал в беседе с spb.kp.ru депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев, который будет ответственным за письмо.

Обсудить обращение к премьер-министру планируют в понедельник, 25 сентября.

КСТАТИ

Самокаты скоро почти приравняют к машинам, ведь в ближайших планах – установить на них номера, совсем как на автомобилях. Такая инициатива находится на этапе реализации.

СКАЗАНО!

Депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев о дальнейших планах по поводу электросамокатов:

- Сейчас все идет к тому, чтобы все-таки не отменять самокаты. Нам говорят, что мы боремся с современностью. Раз так, нужно предпринять меры, чтобы было как можно меньше аварий. Организовать специальные дорожки для самокатов отдельные. И отдельные для пешеходов, чтобы всем участникам движения было комфортно.

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