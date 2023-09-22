94 импортные машин скорой помощи поставят в Петербург за 643,4 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный нашел поставщика 94 машин скорой помощи. Комитет по здравоохранению Северной столицы получит импортные автомобили Ford Transit. Как стало известно из данных Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость контракта составила чуть более 643 миллионов рублей.

– Победителем конкурса и поставщиком новых карет скорой помощи стала компания «Аларм-Моторс Лахта». Объем контракта составил 643,4 миллиона рублей, – говорится в документации, приложенной к закупке.

Самый дешевый приобретенный автомобиль стоит чуть больше 1,1 миллиона рублей. Таких в комздраве закупили 76 штук. Самый дорогой, указанный в тендере транспорт, обошелся в 5,8 миллиона. Их купили всего девять. Доставить новые автомобили для скорой помощи должны до декабря этого года.

Ранее Олег Эргашев заявил, что в город поставят 105 карет скорой помощи и 16 реанимобилей.