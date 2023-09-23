Глава «Зенита» заявил, что ждет возвращения Бакаева из аренды в «Аль-Вахду»

Глава «Зенита» Медведев заявил, что ждет возвращения Бакаева из аренды в «Аль-Вахду». Фото: t.me/fczenit

Глава футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Александр Медведев заявил, что ждет возвращения полузащитника Зелимхана Бакаева. Как уточнил председатель правления, спортсмен перешел в команду ОАЭ «Аль-Вахда» на правах аренды. Об этом пишет «Чемпионат».

– Бакаев хотел играть за «Зенит». Но ему также предложили выступать за команду эмиратов. Мы обсудили с ним все. Думаю, что футболист вернется в строй сине-бело-голубых с хорошим игровым временем после игры за ОАЭ, – цитирует издание Александра Медведева.

Глава ФК отметил, что команда с нетерпением ждем Зелимхана Бакаева и верит, что такая рокировка поможет ему перезагрузиться. 27-летний полузащитник проведет грядущий сезон 2023 и 2024 годов в «Аль-Вахде». Опция прав выкупа российского спортсмена у клуба не предусмотрена.

Ранее spb.kp.ru писала, что полузащитник «Зенита» Васильев из-за сломанной ноги не будет играть два месяца.