Без вести пропавший режиссер БДТ Петербурга Никаноров оставил записку в квартире. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге двое суток подряд продолжают искать без вести пропавшего режиссера БДТ имени Товстоногова Александра Никанорова. К поискам уже подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Но вечером 22 сентября в квартире артиста нашли записку. Об этом сообщает «Петербургский дневник» в своем официальном телеграм-канале.

– Прошу в моей смерти никого не винить. Простите, – цитирует издание содержимое оставленного режиссером сообщения.

Напомним, ни телефон, ни документы 40-летний мужчина с собой не взял. Знакомые и близкие вечером этой пятницы выехали на его поиски, а по Сети вовсю начали распространяться ориентировки. По словам друзей, Александр уехал из дома на синем велосипеде. Одет в день исчезновения он был в красную куртку. Все, кто знали артиста, не теряют надежды найти его и просят помощи у неравнодушных местных жителей.