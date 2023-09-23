Андрей Ургант пожаловался на проблемы с установкой памятника матери на кладбище

На могиле актрисы Нины Ургант спустя два года после смерти не установили памятник. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известная актриса Нина Ургант умерла почти два года, ее похоронили на Комаровском кладбище Петербурга. Спустя столько времени на ее могиле по-прежнему не установили памятник. Ее сын Андрей Ургант сообщил, что с установкой камня возникли проблемы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

– Мы уже выбрали проект памятника и камень, из которого его будут делать. Встретились со скульптором. Главная проблема в транспортировке. Места мало, придется краны вызывать. Будем обсуждать с руководством кладбища, – цитирует издание российского актера.

Точные сроки пока что неизвестны. По словам сына актрисы, очень многое зависит от погодных условий. В его семье о маме и бабушке вспоминают постоянно и надеются поставить памятник до первых снегопадов.

Напомним, народная артистка РСФСР Нина Ургант в последние годы своей жизни не работала и не выступала в театре из-за болезни. Звезда «Белорусского вокзала» скончалась на 93-м году жизни.