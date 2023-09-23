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НовостиОбщество23 сентября 2023 10:21

Андрей Ургант пожаловался на проблемы с установкой памятника матери на кладбище

На могиле актрисы Нины Ургант спустя почти два года после смерти не установили памятник
Элеонора КУРЮМОВА
На могиле актрисы Нины Ургант спустя два года после смерти не установили памятник.

На могиле актрисы Нины Ургант спустя два года после смерти не установили памятник.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Известная актриса Нина Ургант умерла почти два года, ее похоронили на Комаровском кладбище Петербурга. Спустя столько времени на ее могиле по-прежнему не установили памятник. Ее сын Андрей Ургант сообщил, что с установкой камня возникли проблемы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

– Мы уже выбрали проект памятника и камень, из которого его будут делать. Встретились со скульптором. Главная проблема в транспортировке. Места мало, придется краны вызывать. Будем обсуждать с руководством кладбища, – цитирует издание российского актера.

Точные сроки пока что неизвестны. По словам сына актрисы, очень многое зависит от погодных условий. В его семье о маме и бабушке вспоминают постоянно и надеются поставить памятник до первых снегопадов.

Напомним, народная артистка РСФСР Нина Ургант в последние годы своей жизни не работала и не выступала в театре из-за болезни. Звезда «Белорусского вокзала» скончалась на 93-м году жизни.