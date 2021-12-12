«Квартира под 100 миллионов рублей и загородный дом»: Кому достанется наследство Нины Ургант

Нина Ургант скончалась на 93 году жизни Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народная артистка РСФСР Нина Ургант в последние годы своей жизни не работала и не выступала в театре из-за болезни. Однако актриса никогда не нуждалась в деньгах. Ей помогали в этом родственники - сын Андрей и внук Иван Ургант. И сейчас после похорон актрисы на Комаровском кладбище в Петербурге россияне стали гадать, какое наследство осталось у звезды "Белорусского вокзала" и как его будут делить между собой родственники. "КП" выяснила, кому принадлежит четырехкомнатная квартира в центре Петербурга, в которой в последнее время жила актриса, и кому может достаться ее загородный дом в Грузино.

"СКАНДАЛА ЖДАТЬ НЕ СТОИТ"

Сын актрисы Андрей Ургант как-то на одной из передач вспоминал слова своего сына Ивана, что его семья никогда не поссориться из-за наследства.

- Отец ждет наследство от своей мамы, а я жду наследство от своего отца, - приводил слова своего сына на передаче Андрей Ургант.

Нина Ургант в последнее время не выступала в театре

В том, что между родственниками не возникнет ссор из-за имущества, уверены и друзья семьи, с которыми поговорила "КП-Петербург".

- Они дружная семья и точно не будут ссориться, - пояснили "КП" друзья семьи. - Иван сам очень богатый, поэтому ему вряд ли нужно что-то делить.

"КВАРТИРА ПОД 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ"

Среди имущества у Нины Ургант было две квартиры в центре Петербурга и загородный дом в поселке Грузино, где в соседях у нее живут Михаил Боярский и Иван Краско.

Одна из квартир, в которой раньше жила актриса, находится в доме-памятнике на третьем этаже по проспекту Римского-Корсакова. Ее площадь, согласно выписке из ЕГРН, составляет 65 квадратных метров. Такое жилье в центре Северной столице оценивается дорого. Однако сейчас оно уже не принадлежит Нине Ургант. Как выяснила "КП-Петербург", это жилье было выделено городом по договору передачи квартиры в собственность.

Однако в 2010 году Нина Николаевна переехала в другую более просторную квартиру, а эту вернула обратно на городской баланс. Сейчас она принадлежит Санкт-Петербургу.

Иван Ургант сам купил квартиру бабушке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сама же Нина Ургант переехала в четырехкомнатную квартиру в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойка. Ее площадь, согласно выписке ЕГРН, составляет 100 квадратных метров. Жилье было куплено в 2007 году. Свои последние годы именно там жила актриса, где за ней ухаживала сиделка. Точная сумма покупки неизвестна. Однако сейчас в это же доме риэлторы продают похожую квартиру площадью 146 квадратных метров за 114 миллионов рублей.

Тем не менее, делить эту квартиру родственникам не придется. Она была куплена Иваном Ургантом для бабушки и сейчас до сих пор находится в его собственности.

"ДОМ ДОЛЖЕН ДОСТАТЬСЯ СЫНУ"

Что же касается загородного дома в поселке Грузино, то его получали сама актриса Нина Ургант. Жилье в этом поселке выдавали артистам, среди которых Михаил Боярский и Иван Краско. По информации соседей, сейчас в доме часто появляются сестры Ивана Урганта по материнской линии. Однако бывает там и сын актрисы Андрей Ургант.

- Он редко там появляется, но бывает, - рассказали "КП-Петербург" соседи. - Не думаем, что тут будет громкий раздел имущества и дом будет продан. Скорее всего, все так и останется, как было.

Сын Нины Ургант Андрей и Олег Басилашвили Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению юристов же, дом должен достаться Андрею Урганту.

- Если нет завещания, то наследство в первую очередь переходит супругу, детям и родителям. Это наследники первой очереди, - пояснила "КП" адвокат-риэлтор Елена Веринова. - Поэтому в данном случае ни супруга, ни родителей нет, и наследство должно перейти сыну. И только если бы его не было, внуку. Однако если завещание все же было, то все должно быть распределено согласно ему.

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