Технический сбой устранили в работе билетного сайта Эрмитажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гости и жители Петербурга утром субботы 23 сентября не смогли приобрести билеты в Государственный Эрмитаж. Как сообщили в пресс-службе музея, в работе онлайн-касс случился технический сбой. Спустя два часа его удалось устранить. Но посетителям порекомендовали обращаться к администраторам входной зоны.

– Уважаемые посетители! Билетный сайт Эрмитажа работает в нормальном режиме. Но, если вам по-прежнему не удается получить купленный ранее электронный билет, просим подойти к администраторам входной зоны. Сотрудники музея вам помогут. Приносим извинения за временные неудобства, – сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетителям также напомнили, что в физических кассах музея можно купить все виды билетов на сегодняшний день.

Ранее spb.kp.ru писала, что семьи участников спецоперации смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 5 сентября.