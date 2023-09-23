Конюшня детской академии во Всеволожске вспыхнула из-за сломанной электропроводки

Конюшня детской академии во Всеволожске вспыхнула из-за неисправной электропроводки. Фото: t.me/prok_lenobl

Всеволожская городская прокуратура заинтересовалась случившимся днем 23 сентября пожаром в конюшне детской академии. И начала проверку. По предварительным данным, причиной вспыхнувшего пламени стала неисправная электропроводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Правоохранители проводят проверку из-за возгорания в строении конюшни, расположенной на Пушкинском переулке. В помещении конюшни площадью почти полторы тысячи квадратных метров огонь занял тысячу «квадратов», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

На место происшествия оперативно выехал заместитель городского прокурора Станислав Гузенко. Сейчас он координирует деятельность служб, которые участвуют в ликвидации пожара и его последствий. К счастью, в возгорании никто не пострадал: 80 человек, находившихся внутри, эвакуировались самостоятельно. Вывели из помещения и 20 пони.