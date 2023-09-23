Жителя Ставрополья ищут в Петербурге за секс с 14-летней девочкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Петербурга разыскивает 24-летнего жителя Ставропольского края. Его подозревают в соблазнении 14-летнего школьницы из Северной столицы. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

– Мужчину, приехавшего с юга России собираются привлечь к ответственности за незаконные действия в отношении несовершеннолетней, – рассказали в агентстве.

О том, что произошло с ребенком, рассказала мать 14-летней петербурженки. С ее слов, молодой человек занялся сексом с ее дочерью на съемной квартире в районе станции метро «Озерки». Оказалось, что молодые люди познакомились на пляже на Суздальских озерах месяцем ранее. Школьница из неполной семьи, на учете не состоит.

Ранее spb.kp.ru писала, что 48-летний мужчина из Мордовии попался на сексе с 15-летней девочкой в Петербурге.