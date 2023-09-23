Неизвестный выстрелил металлическим шариком в 10-летнюю девочку в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция организовала проверку из-за стрельбы на проспекте Наставников. Так, в ночь на 23 сентября жительница дома на проспекте Наставников сообщила правоохранителям, что вечером в ее 10-летнюю дочь неизвестный попал металлическим шариком. Ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Пострадавший ребенок прогуливался по детской площадке неподалеку от дома, когда в нее, предположительно, из окна выстрелил некто, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Личность нарушителя правопорядка сейчас устанавливают сотрудники полиции. Какие именно травмы получила школьница, остается неизвестным.

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