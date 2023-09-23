Экс-капитан сборной России Алдонин оценил переход Фернандеса в «Зенит». Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин высказался о переходе Марио Фернандеса из московского «ЦСКА» в петербургский «Зенит». По мнению мастера спорта, поступок защитника рассудит история. Об этом он заявил в интервью RT.

– Жизнь не стоит на месте, решения могут быть различные. Не мне его судить Марио, он сделал свой выбор. Все легионеры приезжают сюда прежде всего зарабатывать деньги и репутацию, – цитирует издание Алдонина.

Он также добавил, что каждый зарабатывает себе на жизнь так, как хочет. И Фернандес сделал вывод, что так будет выгоднее для него и семьи. Напомним, защитник присоединился к команде из Петербурга в летнее трансферное окно. Ранее он целых десять лет играл за ЦСКА. Сине-бело-голубые заключили соглашение с игроком всего на один год. Но, если потребуется, они смогут продлить его на сезон.