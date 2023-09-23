Первые магазины российского премиального бренда открылись в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Melon Fashion Group в эту субботу 23 сентября открыла два первых магазинах нового российского бренда. IDOL стал пятой фирмой в портфеле компании. Сейчас она также управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Об этом пишет РБК Петербург.

– Новый бренд займет нишу «доступного премиума», который стал в России особенно востребованным после ухода с рынка иностранных изготовителей одежды, – пишет издание.

Эксперты отметили, что скачок интереса к премиум и люкс сегменту в запросах россиян фиксирует самые разные онлайн-платформы. Согласно отраслевому отчету, оставшиеся на российском рынке зарубежные компании премиум-сегмента лидируют по темпам роста.

Ранее spb.kp.ru писала, что российский бренд одежды LIME откроется вместо Zara и Uniqlo в двух ТРК Петербурга. Сейчас магазины работают в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», планировалось открытие в ТРК «Галерея» и «Европолис».