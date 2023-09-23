В Смольном хотят вернуть постановку на учет в военкомате при переезде

В Смольном хотят вернуть обязательную постановку на учет в военкомате при переезде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга хотят вернуться к практике советского времени. Поэтому в Смольном готовят инициативу, которая может изменить федеральное законодательство. По ней при смене места жительства мужчинам в обязательном порядке нужно будет вставать на воинский учет. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Сегодня существует лазейка, которой многие пользуются. Кроме того, размер наказания за игнорирование воинского учета довольно маленький. Он варьируется от полутора до пяти тысяч рублей, – добавил глава города.

Апробировать систему начали уже в августе. Тогда на Софийской овощебазе в течение нескольких дней правоохранители проводили миграционные рейды. И обнаружили порядка 56 мигрантов с гражданством России. По каким-то причинам они не встали на воинский учет, но эту проблему решили, вручив нарушителям повестки.