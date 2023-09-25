Старейшей учительнице Петербурга исполнилось 103 года

Старейшей учительнице Петербурга Надежде Строгоновой исполнилось 103 года. Фото: gov.spb.ru

Старейшей учительнице Петербурга Надежде Строгоновой исполнилось 103 года. Она в профессию пришла в 1940 году, и вот уже 83 года остается примером и гордостью педагогического сообщества Северной столицы. Во время блокады она спасла более чем 600 детей, а после Великой Отечественной войны работала учителем младших классов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Вы рождены быть учителем. Я вас из школы не отпущу, - сказал Надежде Строгоновой директор школы через три дня после начала ее работы с детьми.

Несмотря на свой преклонный возраст, женщина до сих пор остается учителем. Она приходит в школы и рассказывает детям о истории России, а также передает свой опыт другим педагогам.

С подачи Надежды Васильевны на здании, где во времена блокады разбомбили школу и погибли учителя, установили памятную табличку. Она также выступила с инициативой поставить памятник Блокадному учителю. При поддержке губернатора Александра Беглова он появился в Соляном переулке.

За свои долгие годы жизни Надежда Строгонова получила немало наград. Среди них медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945», «Ветеран труда», знаки и звания «Отличник народного просвещения», «Почетный житель Невского района Санкт-Петербурга», знак отличия ««За заслуги перед Санкт-Петербургом» и другие. А недавно старейшая учительница получила звание почетного гражданина Петербурга.