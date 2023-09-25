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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:08

Старейшей учительнице Петербурга исполнилось 103 года

Несмотря на свой преклонный возраст, Надежда Строгонова до сих пор передает свои знания детям
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Старейшей учительнице Петербурга Надежде Строгоновой исполнилось 103 года. Фото: gov.spb.ru

Старейшей учительнице Петербурга Надежде Строгоновой исполнилось 103 года. Фото: gov.spb.ru

Старейшей учительнице Петербурга Надежде Строгоновой исполнилось 103 года. Она в профессию пришла в 1940 году, и вот уже 83 года остается примером и гордостью педагогического сообщества Северной столицы. Во время блокады она спасла более чем 600 детей, а после Великой Отечественной войны работала учителем младших классов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Вы рождены быть учителем. Я вас из школы не отпущу, - сказал Надежде Строгоновой директор школы через три дня после начала ее работы с детьми.

Несмотря на свой преклонный возраст, женщина до сих пор остается учителем. Она приходит в школы и рассказывает детям о истории России, а также передает свой опыт другим педагогам.

С подачи Надежды Васильевны на здании, где во времена блокады разбомбили школу и погибли учителя, установили памятную табличку. Она также выступила с инициативой поставить памятник Блокадному учителю. При поддержке губернатора Александра Беглова он появился в Соляном переулке.

За свои долгие годы жизни Надежда Строгонова получила немало наград. Среди них медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945», «Ветеран труда», знаки и звания «Отличник народного просвещения», «Почетный житель Невского района Санкт-Петербурга», знак отличия ««За заслуги перед Санкт-Петербургом» и другие. А недавно старейшая учительница получила звание почетного гражданина Петербурга.