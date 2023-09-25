14 фонтанов перестанут работать в Петербурге на неделе с 25 по 29 сентября

14 фонтанов отключат в Петербурге на неделе с 25 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге каждую неделю несколько фонтанов перестают работать, чтобы специалисты их могли помыть. На неделе с 25 по 29 сентября в Северной столице отключат 14 фонтанов. Они перестанут работать не все сразу, а лишь в некоторые дни. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

- Обращайте внимание на даты помывок, чтобы не прийти любоваться фонтаном в день, когда он будет закрыт. К выходным вернем все в работу в отличном состоянии, - добавили в пресс-службе.

Так, 25 сентября отключат фонтаны на аллее Смольного у дома 1. С 25 по 26 сентября специалисты почистят искусственный источник на Московском проспекте у дома 165. Также 26 числа не будут работать фонтаны на аллее Смольного у дома 2, на Никольской площади у дома 1 и на проспекте Ленина в Кронштадте.

27 сентября также отключат сразу несколько фонтанов: на Манежной площади у дома 4, на Невском проспекте у дома 56, на Сенной площади у дома 8 и на улице Писарева у дома 3. 27 числа на помывку закроют искусственные источники на Слободской улице у дома 4, на Лермонтовском проспекте у дома 41 и на улице Пинегина у дома 23. А 29 сентября не будут работать фонтаны в Колпино на Павловской улице у дома 34 и на проспекте Ленина у дома 22.