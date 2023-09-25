Российская компания купит завод Hyundai в Петербурге

Завод Hyundai в Петербурге приобретет российская компания. Фото: Олег ЗОЛОТО

На завод Hyundai в Петербурге нашелся покупатель. Его приобретет российская компания, однако ее название пока не раскрывается. Но известно, что сделку планируют осуществить с опционом, то есть обратным выкупом. Об этом во время международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан» рассказал глава вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

- У нас уже все решения сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания. Они планируют осуществить сделку с опционом. Но с учетом указа президента он ограничен двумя годами, - указал Денис Мантуров.

Производство автомобилей на заводе Hyundai остановили в мате 2022 года из-за сложностей с поставками деталей. До прекращения деятельности там выпускали Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В год из него выходило более 200 тысяч новых автомобилей.