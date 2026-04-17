Дезертира, убившего военнослужащего в Петербурге, отправили под стражу

Суд Петербурга отправил контрактника в СИЗО до середины июня.

Дезертира, убившего военнослужащего в Петербурге, отправили в СИЗО. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Мужчина покинул воинскую часть в Петрозаводске без разрешения 30 марта 2026 года, чтобы уклониться от исполнения служебных обязанностей. На контрактной службе он находился с мая 2025 года. 15 апреля 2026 года его обнаружила оперативная группа. Так, он сбежал в Северную столицу.

- Трагедия произошла 16 апреля, когда мужчина находился в квартире на улице Киевской вместе с военнослужащими, которые прибыли его задержать. Воспользовавшись моментом, он набросился с ножом на одного из военных, а после сбежал, - рассказали в пресс-службе судов Петербурга. Его задержали той же ночью.

Свою вину контрактник не признал. Суд постановил оставить его под стражей до 15 июня 2026 года.