Петербуржца задержали за разбитое стекло в автобусе во время ссоры с водителем

Мужчину смогли задержать на третий день после инцидента.

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали вандала, разбившего стекло в автобусе. Инцидент произошел 13 апреля у дома по улице Руставели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В полицию обратились неравнодушные петербуржцы, которые рассказали о пьяном хулигане, повздорившем с водителем автобуса.

- Мужчина разбил стекло задней двери автобуса и скрылся. Ущерб, нанесенный общественному транспорту, оценивается в более, чем 15 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ведомства.

Вандала задержали 16 апреля у дома на проспекте Энергетиков. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее дезертира, убившего военнослужащего в Петербурге, отправили под стражу.