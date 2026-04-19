СК организовал проверку по факту обрушения стены детсада в Петербурге

СКР занялся проверкой обрушения стены детсада в Батенинском жилмассиве. Фото: t.me/umetrolesnaya

Следственный комитет организовал проверку после новостей о частичном обрушении стены исторического здания детсада в Батенинском жилмассиве на Лесном проспекте в Петербурге. По данным СКР, в происшествии никто не пострадал, потому что объект давно не эксплуатировался. Впрочем, по сообщения местных жителей, в заброшку часто забирались подростки.

- Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу организовал проведение проверки происшествия. Следователи осмотрели место обрушения стены и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

Добавим, что здание планировали отреставрировать по программе «Рубль за метр», его продали инвестору. После ЧП объект оградили сигнальной лентой. Есть ли угроза дальнейшего обрушения - не сообщается.