Мужчину заковали в наручники и доставили в отдел полиции.

На днях в метро Петербурга пьяный мужчина приставал к женщинам, которые по несчастливой случайности оказались вместе с ним в одном вагоне. Его поведение было настолько непристойным и грубым, что они попросили о защите со стороны правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

- На замечания военнослужащих специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа, которые оперативно прибыли на место происшествия, пассажир не реагировал, - говорится в сообщении.

Пьяный дебошир домогался женщин в метро Петербурга

Более того, неугомонный мужчина, когда его попытались задержать, стал сопротивляться. На опубликованных кадрах видно, что его заковали в наручники на станции метро «Площадь Александра Невского». После этого петербуржца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

