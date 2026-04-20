13 человек получили травмы в массовом ДТП с участием грузовика под Петербургом

20 апреля около 07:20 на 97-м километре трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошла массовая авария. Грузовик «Шакман» потерял управление, после чего на участке дороги столкнулись четыре машины: микроавтобус развозки «Мерседес Спринтер», «Черри Тиго», грузовик «Даф» и «Рено Логан». Водитель «Шакмана» заявил, что у него отказали тормоза. О последствиях ДТП сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате дорожного происшествия различные травмы получили 13 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, - уточнили в ведомстве.

На место аварии в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа. Изучив ситуацию, полицейские допустили, что могут возбудить уголовное дело.

На опубликованных фото видно, что последствия ДТП действительно серьезные. Почти все машины буквально превратились в груды металла, особенно досталось микроавтобусу и легковушкам.

