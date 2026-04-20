Сегодня утром в Красносельском районе произошло жесткое ДТП с участием двух трамваев. Кадрами аварии очевидцы тут же поделились в социальных сетях.

Все случилось в 10:20 на Петергофском шоссе, недалеко от торгово-развлекательного центра «Жемчужная плаза». Два трамвая №36 двигались в попутном направлении, но что-то пошло не так. По предварительным данным, 44-летний водитель одного из составов ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, когда столкнулся с другим трамваем.

Удар был серьезным. На кадрах видно, что у транспорта разбиты стекла, а металлический корпус сильно покорежило. На место происшествия экстренно съехались спасатели и сразу восемь машин скорой помощи.

- В результате ДТП пострадал водитель трамвая и несколько пассажиров, все госпитализированы. По предварительной информации, травмы легкой степени тяжести, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Из-за инцидента движение общественного транспорта на этом участке Петергофского шоссе было полностью остановлено. Трамваи объезжают по обходным трассам, уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку по факту ДТП. К делу также подключилась городская прокуратура - она устанавливает причины столкновения трамваев. Ход расследования находится на особом контроле.