Авария произошла утром 20 апреля в Красносельском районе. Фото: vk.com/sitysun

Момент столкновения двух трамваев на Петергофском шоссе попал на видео. Его опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. На кадрах видно, как один трамвай остановился на перекрестке, а следом в него на всей скорости влетел другой.

Напомним, авария произошла утром 20 апреля в Красносельском районе. Два трамвая маршрута №36 столкнулись на Петергофском шоссе рядом с ТРЦ «Жемчужная плаза». Водитель 44 лет ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого. По неизвестной пока причине он въехал в другой трамвай, который двигался в том же направлении.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Момент столкновения трамваев в Петербурге

- В результате пострадали шесть человек - пассажиры и водитель. К счастью, травмы у всех легкие, госпитализация понадобилась, но жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

На место ДТП оперативно прибыли экстренные службы. Полицейские выясняют обстоятельства, прокуратура взяла ход расследования на контроль.