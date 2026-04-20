Авария произошла около 10:20 рядом с торговым центром «Жемчужная плаза». Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поручил транспортному блоку оказать всестороннюю помощь ГИБДД в выяснении причин утреннего ДТП на Петергофском шоссе, где столкнулись два трамвая маршрута №36. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

- СПб ГУП «Горэлектротранс» окажет всю необходимую помощь пострадавшим, - уточнили в Комитете.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Момент столкновения трамваев в Петербурге

Авария произошла около 10:20 рядом с торговым центром «Жемчужная плаза». Водитель, мужчина 44 лет, ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого и по неизвестной пока причине врезался в другой трамвай, двигавшийся в том же направлении.

В результате пострадали пассажиры и сам водитель. Всех госпитализировали. По предварительным данным, травмы легкие, жизни ничего не угрожает.

Движение трамваев на этом участке уже восстановлено и работает в штатном режиме. Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин взял ситуацию под личный контроль.