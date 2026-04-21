Завершены поиски 8-летней девочки, пропавшей на трамвайной остановке в Петербурге

С девочкой все в порядке.

Утром 21 апреля по дороге в школу в Петербурге неожиданно потерялась 8-летняя девочка. Последний раз ее видели на трамвайной остановке на улице Маршала Казакова. Взволнованные родители начали прочесывать округу, но тревоги прибавляло то, что дочь ушла на занятия без мобильного телефона. Пытаясь найти ее, они написали в чат «Отцы быстрого реагирования» и попросили о помощи. Спустя время мать пропавшей девочки объявила о завершении поисков.

- Девочка нашлась. Все в порядке. Всем спасибо за помощь, - написала петербурженка.

История закончилась благополучно. Однако не все поиски имеют такой же исход. Напомним, вот уже четвертый день под Лугой Ленинградской области не могут разыскать 75-летнюю пенсионерку. Последний раз ее видели 18 апреля, когда она вышла из дома в деревне Низовская выгуливать собаку, а после бесследно пропала. «ЛизаАлерт» попросила о помощи местных жителей, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

