Авария произошла утром 20 апреля в Красносельском районе. Фото: vk.com/sitysun

Водитель трамвая, попавшего в жесткое ДТП на Петергофском шоссе, оказался трезв. О результатах медицинского освидетельствования сообщил источник «КП-Петербург». Что именно произошло - отвлекся или произошла поломка? Ответа пока нет.

- Причины ДТП продолжают устанавливать, - добавил источник.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Момент столкновения трамваев в Петербурге

Напомним, авария с двумя трамваями произошла утром 20 апреля в Красносельском районе. Трамваи маршрута №36 столкнулись на Петергофском шоссе рядом с ТРЦ «Жемчужная плаза». 44-летний водитель ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого. Он въехал в другой трамвай, двигавшийся в том же направлении.

В результате пострадали шесть человек – пассажиры, которые упали от внезапного торможения, и сам водитель. К счастью, травмы у всех легкие, госпитализация понадобилась, но жизни ничего не угрожает.