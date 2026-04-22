Новый Changan CиЭс35 МАКС уже в Петербурге

Новый СиЭс35 MАКС, продажи которого уже стартовали в Чанган Центре Авто Премиум, уже сегодня можно увидеть на выставке в галерее торгового комплекса Охта Молл в Санкт-Петербурге.

Автомобиль стал заметно крупнее, чем его предшественник СиЭс35 Плюс: по габаритной длине – на 210 мм (длина/ширина/высота, мм – 4540/1860/1620), по колесной базе – на 110 мм (2715 мм). Объём багажника– 584 л и 1318 л с поднятыми и сложенными спинками заднего ряда сидений.

Турбированный двигатель Эн Е 1.5 Бою Кор | NE1.5T Blue Core - один из самых надёжных в мире, дефорсирован до 147 л.с., что позволяет избежать лишних акцизов. При этом крутящий момент не изменился, а разгон до 100 км/ч за 7,9 секунд - один из лучших в классе!

СиЭс35 MАКС оборудован подвеской МакФерсон спереди, и многорычажной подвеской сзади, с легкостью сглаживающими любые неровности при движении. На автомобиль предусмотрены 5 лет гарантии (либо 150 000 км, в зависимости от того, что наступит быстрее), что подтверждает уверенность производителя в качестве машины.

Новинка предлагается в трех комплектациях: базовая Комфорт | Comfort, в которую уже входят такие опции, как: тройной цифровой экран, поддержка проводного Apple CarPlay и Android Auto, спортивные передние сидения, подогрев передних сидений и рулевого колеса, камера заднего вида и задние датчики парковки.

В следующую комплектацию Люкс | Luxe, среди прочего, входят: 6 динамиков премиального бренда SONY, обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений, отделка салона экокожей, система кругового обзора 540° с функцией проекции изображения под днищем автомобиля и видеорегистратор.

И, наконец, флагманская комплектация Тех | Tech порадует автолюбителей такими опциями, как: панорамная крыша площадью 0,74 кв. м с люком и шторкой с электроприводом, электрорегулировка водительского кресла в четырех проекциях, центральный подлокотник и индивидуальные светильники для второго ряда пассажиров, зеркала с функцией автоматического складывания при закрытии автомобиля, электропривод багажного отделения, адаптивный круиз-контроль с увеличенной дальностью действия, система автоматического экстренного торможения и плюс один разъем Тайп Си | Type C для второго ряда пассажиров.

По многим из параметров СиЭс35 МАКС |CS35MAX превосходит своих ближайших конкурентов на российском автомобильном рынке.

На выставочном стенде Чанган Центра Авто Премиум в Охта Молле до конца апреля посетители могут познакомиться с новинкой и проконсультироваться со специалистами по поводу комплектаций и программ покупки автомобиля. А также записаться на тест-драйв в дилерский центр на ул. Хасанская, 5.

На экспозиции открыта «Почта Авто Премиум», по традиции работающая на всех мероприятиях группы автомобильных дилеров. Воспользовавшись почтой, гости могут бесплатно отправить яркую открытку в любой город России. Здесь также оборудована специальная детская зона с настольными играми, где маленькие автолюбители будут безопасно развлекаться, пока родители заняты знакомством с автомобилем.

Стенд открыт в центральной галерее ТК Охта Молл до 30 апреля 2026в часы работы комплекса. Консультацию можно получить с 11:00 до 20:00 ежедневно.

