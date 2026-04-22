В Петербурге пройдет прощание с писателем и журналистом Владимиром Малышевым. Об этом сообщил «Петербургский дневник». О смерти писателя стало известно 21 апреля. Церемония отпевания Владимира Малышева состоится 23 апреля. Начало запланировано на 14:30 в церкви Смоленской иконы Божией Матери по адресу: Васильевский остров, улица Камская, дом 24.

Свои соболезнования в связи с кончиной Малышева выразил и губернатор Александр Беглов.

- Владимир Викторович с полным правом считал себя коренным ленинградцем. Его отец во время войны служил офицером Балтийского флота, а мать в блокаду работала на Дороге жизни в составе строительного батальона. Петербург, его история и жители стали ключевыми темами многих произведений Малышева, - рассказал Александр Беглов.

Напомним, сам журналист работал корреспондентом ТАСС в Италии и Греции, издавал русскоязычные газеты в Афинах и долгое время руководил изданием «Петербургский дневник».