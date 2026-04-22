Участников массовой драки со стрельбой у бара на Владимирском отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО троицу с пистолетом, напавшую на прохожих у бара в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и Ло

Суд отправил в СИЗО троицу, которая приняла наиболее активное участие в массовой драке у бара на Владимирском проспекте в Петербурге. Напомним, все произошло ранним утром в воскресенье, 19 апреля. Троица парней спровоцировала конфликт с двумя мужчинами. Парочке приятелей попытался помочь прохожий, но и ему отвесили тумаков, повалили на землю и запинали. У одного из нападавших был пистолет, напечатанный на 3D-принтере. По данным издания Moika78.ru, на избрании меры пресечения задержанная троица возражала против заключения под стражу.

- Всем троим предъявили обвинение по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство» (предусматривает до 7 лет лишения свободы. – Прим.ред.). По данным следствия, они ударили не менее двух раз руками и ногами по голове потерпевших, а также совершили один выстрел в сторону одного из них, - сообщает издание.

За решеткой обвиняемые в хулиганстве пробудут минимум по 19 июня, а пока начинается следствие.