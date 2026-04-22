Мужчин, избивших и ограбивших петербуржца на Парашютной, поймали по горячим следам

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

В Петербурге задержали двух мужчин, напавших на местного жителя на Парашютной улице. Агрессоров поймали по горячим следам. Инцидент произошел 22 апреля, когда в подъезде одного из домов в Приморском районе, двое крупных бугаев избили и ограбили петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- По словам пострадавшего, двое мужчин с крепким телосложением избили его и отобрали сумку с инструментами, а после скрылись, - рассказали в пресс-службе ведомства. Полиция начала розыск нападавших и вскоре задержала их. Подозреваемые были пьяны. Похищенную сумку с инструментами правоохранители изъяли.

Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и обратился за медицинской помощью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

