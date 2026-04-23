Регулярные авиарейсы из Петербурга в Ереван запустят с 3 июня

Еще один перевозчик запустит регулярные авиарейсы из Петербурга в Ереван. Самолеты начнут летать с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

- Полеты будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга - в 20:05. Время в пути составит 4 часа 10 минут, - уточнили в аэропорту.

В Пулково добавили, что маршрут вошел в число самых востребованных международных направлений из Петербурга. Однако теперь, когда появился еще один перевозчик, помимо двух, выбор у путешественников будет шире, а возможностей - больше.

К слову, накануне, 21 апреля, стало известно, что с 3 июня также запустят прямое авиасообщение между Петербургом и Астаной. Самолеты будут летать три раза в неделю.

