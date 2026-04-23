Более 450 крыш отремонтируют в Петербурге в 2026 году

Специалисты начали устанавливать снегозадерживающие устройства и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в 2026 году отремонтируют более 450 крыш общей площадью 600 тысяч квадратных метров. Масштабные работы по обновлению уже стартовали, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

- Капитальный ремонт кровель повысит безопасность и энергоэффективность зданий, обеспечит комфорт для сотен тысяч горожан. Мы уделяем особое внимание качеству работ и используемым технологиям, ежегодно наращивая темпы ремонта. Только за три последних года последние выросли на 23,5 процента, - отметил губернатор Александр Беглов.

Специалисты начали устанавливать снегозадерживающие устройства, колпаки вентиляционных каналов, ходовые мостки, анкерные точки и не только. А чтобы снизить образование сосулек и наледи на скатах крыш, подкровельное пространство утеплят теплогидроизоляционным материалом.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Петербурге могут ужесточить наказание за нелегальные перепланировки квартир.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max