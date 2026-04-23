Сотрудник завода разбил нос фельдшеру, приехавшему на вызов во Всеволожск

Подозреваемым оказался 22-летний оператор станков.

В ночь на 20 апреля в квартиру дома 5 на Европейском проспекте во Всеволожске вызвали бригаду скорой помощи. Однако приехавшего 30-летнего фельдшера встретили нерадушно. Сначала хозяин жилья устроил словесную перепалку, а затем разбил ему нос. После инцидента пострадавшему самому потребовался осмотр коллег, за которой он был вынужден обратиться в медпункт. О происшествии стало известно полиции, сотрудники которой задержали подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- 21 апреля у дома 85 на Октябрьском проспекте поймали 22-летнего мужчину, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что подозреваемый работает оператором станков на заводе. В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

