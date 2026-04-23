Полиция ищет байкера, катавшего ребенка без шлема по Невскому

Полиция ищет мотоциклиста, который перевозил маленького ребенка без шлема по Невскому проспекту. Видео оказалось в распоряжении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, поэтому правоохранители начали проверку.

- Госавтоинспекция проводит проверку. Водителю грозит ответственность за грубое нарушение правил перевозки пассажиров, которое создавало прямую угрозу жизни и здоровью ребенка, - отметили в пресс-службе ГИБДД.

Мужчина был в экипировке, а мальчик сидел на заднем сиденье без всякой защиты. Одной рукой водитель держал руль, а другой придерживал дошкольника за спиной.

Шокированные горожане сняли байкера на видео и выложили в сеть. Судя по кадрам, ребенок сидел позади взрослого спиной к спине. В любой момент он мог упасть. По позе водителя видно, что ему неудобно так выгибаться, но другого способа удержать мальчика у него не было.